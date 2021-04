Energia: Mazzoncini (A2a), problema dei rifiuti in Italia non si può risolvere senza termovalorizzatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il problema dei rifiuti in Italia non si può risolvere senza termovalorizzatori" per questo è essenziale "investire in alcuni Paesi europei per chiudere questa parte impiantistica fondamentale". Lo ha detto l'amministratore delegato di A2a Renato Mazzoncini intervenendo a "Costruiamo il futuro adesso: infrastrutture, economia circolare e transizione energetica" organizzato da M&G Investments spiegando che "ci sono Paesi europei più virtuosi che hanno già azzerato il conferimento in discarica, quindi non spingono molto sui termovalorizzatori perché hanno già gli asset a posto, mentre in Italia, Francia, Spagna e altri Paesi c'è ancora molto da fare". "La Lombardia – ha proseguito Mazzoncini - ha dimostrato che è un modello che può funzionare anche a mercato, il conferimento di rifiuti avviene in una logica puramente di mercato e la redditività che danno i nostri termovalorizzatori è altissima, quindi è un mercato che non ha bisogno di particolari sussidi, ha solo bisogno delle autorizzazioni per realizzare gli impianti". (Rem)