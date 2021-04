Covid: Commissione Ue, piano di ripresa greco articolato su 4 pilastri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha ricordato che la Grecia ha chiesto un totale di 30,5 miliardi di euro di sostegno nell'ambito del Rrf (Recovery and Resilience Facility), 17,8 miliardi di euro in sovvenzioni e 12,7 miliardi di euro in prestiti. La Commissione Ue ha spiegato che il piano di ripresa greco è strutturato attorno a quattro pilastri: verde, digitale, occupazione; competenze e coesione sociale; investimenti privati e trasformazione economica e istituzionale. Il piano ellenico propone investimenti e riforme relativi a tutte e sette le aree faro europee. (Beb)