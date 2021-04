© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cambiamo! vota no alla sfiducia al ministro della Salute Roberto Speranza. Lo scrive su Twitter il leader di Cambiamo, Giovanni Toti, che aggiunge: "Siamo stati spesso in disaccordo, ma non è il momento del giudizio e delle rese dei conti. Lo spirito del governo Draghi è lavorare insieme, pur nelle differenze. Verrà il tempo delle divisioni, ora uniti per il bene dell’Italia", conclude. (Rin)