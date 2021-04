Partecipate: Becchetti (Lega), da Raggi fuffa da propaganda elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- " 'I conti sono a posto', visto che ne parla, deve essere il nuovo mantra di Virgina Raggi. Può ripeterlo quanto vuole, anche canticchiarlo: aspettiamo parli la Corte dei Conti". Lo dichiara, in una nota, il coordinatore romano della Lega, Alfredo Becchetti. "Per la magistratura contabile - aggiunge Becchetti - le partecipate del comune versano in condizioni critiche. E suona tanto come l'esatto opposto del refrain del sindaco pentastellato. Il resto è fuffa da propaganda elettorale, che ha stufato tutti, romani in primis che hanno smesso di credere al libro dei sogni della Raggi dopo un giorno dalla sua elezione".(Com)