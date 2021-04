Imprese: Cao (Saipem), esteso Lta con Saudi Aramco, nuovi lavori per 450 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Long Term Agreement in essere tra Saipem e Saudi Aramco è stato esteso per altri tre anni, e al suo interno è stata assegnata l’esecuzione di nuovi lavori per 450 milioni di dollari. Così l’amministratore delegato di Saipem, Stefano Cao, durante la call organizzata con i giornalisti per commentare il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021 approvato ieri dal consiglio di amministrazione. “Si tratta di una notizia positiva ed importante: Saudi Aramco è tra i nostri clienti principali, e la continuità con cui completiamo progetti e ne riceviamo di nuovi è una misura importante della qualità del rapporto”, ha spiegato. (Ems)