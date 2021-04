Covid: Guidolin (M5s), da Speranza fatto lavoro enorme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuno poteva immaginare che questa legislatura sarebbe stata connotata dalla capacità di reazione a una pandemia. Nessuno poteva immaginare che avremmo perso 119.912 nonni, genitori, amici. E anche figli. Che avremmo visto delle scene come i feretri portati fuori da Bergamo con i mezzi militari che ci resteranno negli occhi per sempre. E, a fronte di questo, ricorderemo anche che senza le misure restrittive adottate dal governo le cose sarebbero andate ben peggio. Siamo stati chiamati alla responsabilità, a mettere da parte le divergenze politiche, con l'obiettivo di dare priorità al Paese. Non da tutti è stato fatto, purtroppo. Ma il lavoro che è stato portato avanti, signor ministro, è stato enorme. Certo, forse non saremo stati perfetti, abbiamo affrontato una situazione inedita. Drammaticamente inedita". Lo ah detto intervenendo nell'Aula di palazzo Madama, la senatrice del Movimento cinque stelle Barbara Guidolin. (segue) (Rin)