Napoli: Clemente, con Galleria Principe nostra sfida di distretto culturale

- "Dal 2013 è partita la sfida e oggi è stata raccolta da imprenditori culturali". Lo ha detto l'assessore comunale Alessandra Clemente, intervenuta nella trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc Targato Italia, commentando il progetto della Galleria Principe di Napoli. "Ritengo - prosegue - di aver messo in campo un lavoro di squadra con le istituzioni e attualmente la Galleria è quotata 10 milioni per un progetto di riqualificazione. Lì troviamo la Casa dei rider, la Napulitanata e le Lazzarelle. Non abbiamo voluto i grandi marchi ma il bene comune del talento made in Naples: la ricchezza che ci aiuterà a brillare più di prima". Sulla riapertura dei ristoranti la candidata a sindaco per Dema ha sottolineato: "Con la mia collega Galiero stiamo lavorando al rilascio dei permessi. Vogliamo dare soluzioni. Nei weekend stiamo pensando alla pedonalizzazione di strade come via Epomeo. Poi penso ai ristoratori danneggiati dalla mareggiata che hanno contato i danni". (Ren)