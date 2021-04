Grecia: von der Leyen, bello vedere che piano di ripresa si concentra su aree strategiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di ripresa e resilienza greco si concentra su aree strategiche. Questo il commento via Twitter della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Abbiamo ricevuto il piano di recupero e resilienza della Grecia. È bello vedere che si concentra su aree strategiche per il futuro del Paese: verde e digitale, lavoro, competenze, investimenti privati e riforme. Dopo la valutazione la Grecia potrebbe ricevere fino a 30,5 miliardi di euro con Next Generation Eu", ha scritto. (segue) (Beb)