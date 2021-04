Terrorismo: eurodeputato Gozi, plauso a coraggio presidente francese Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un plauso al coraggio del presidente francese Emmanuel Macron che ha fatto ciò che nessuno dei suoi predecessori aveva avuto la forza e il coraggio di fare. Lo afferma l'eurodeputato Sandro Gozi commentando la notizia dell'arresto in Francia dei sette ex brigatisti italiani. "La decisione del presidente Macron, attesa dall'Italia da molti anni - continua l'eurodeputato italiano eletto in Francia con la lista Renaissance -, dimostra ancora una volta l'amicizia e la volontà del governo francese di cooperare e collaborare con il nostro Paese su tutti i fronti. Per noi italiani si tratta di una storia dolorosa, una lunga scia di fatti di sangue che hanno colpito la nostra l'anima e le nostre coscienze, una vicenda che segnato il dibattito per decenni e divide ancora oggi l'opinione pubblica". Per questo, secondo Gozi, "quella di oggi è una decisione che può aiutare a chiudere per sempre un capitolo buio delle nostra storia, restituendo giustizia alle vittime del terrorismo, ma è soprattutto un mattone sul quale costruire finalmente un'Europa della Giustizia fondata sulla fiducia e lealtà reciproca tra i Paesi". "L'auspicio adesso è che col futuro Trattato del Quirinale la cooperazione giudiziaria tra Parigi e Roma possa diventare ancora più forte", conclude (Com)