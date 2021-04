Israele-Italia: Tel Aviv, incontro su alleanza scientifica bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia in Israele ha celebrato la Giornata della ricerca italiana nel mondo con un incontro – che si è svolto il 26 aprile - con 50 fra i più importanti accademici, scienziati e ricercatori italiani che lavorano in istituzioni accademiche e scientifiche israeliane. Lo riferisce la Farnesina sul proprio sito internet. In questa occasione, l’ambasciatore d’Italia in Israele, Gianluigi Benedetti, ha sottolineato l'importanza della collaborazione accademica e scientifica nel quadro del partenariato strategico bilaterale tra Italia e Israele, che spazia dalle scienze esatte a quelle sociali e umanistiche. Le relazioni bilaterali – ha precisato - "hanno radici profonde nella collaborazione tra le rispettive comunità accademiche e scientifiche di grande livello internazionale". "Oltre ad alimentare un piccolo, ma continuo, flusso di eccellenti ricercatori italiani in Israele - ha aggiunto - hanno negli anni consentito uno sviluppo importante della collaborazione per la ricerca applicata e industriale, aprendo la strada alla presenza di importanti aziende italiane e da ultimo anche a giovani start-up italiane, interessate a sfruttare opportunità di ricerca e innovazione e di finanziamento uniche al mondo in moltissimi settori". (segue) (Res)