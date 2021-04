Roma 2021: Letta incontra Gualtieri, entro il 20 maggio i nomi per le primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il segretario del Pd, Enrico Letta, ha incontrato l'ex ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, il cui nome è tra i possibili per le primarie del centrosinistra che si terranno il 20 giugno per individuare il candidato sindaco della coalizione. A quanto si apprende da fonti del Nazareno "al momento non ci sono novità". D'altronde c'è tempo fino al 20 maggio per presentare la candidatura alle primarie. Sono già in campo: Tobia Zevi dell'osservatorio Roma puoi dirlo forte, Giovanni Caudo presidente del Municipio Roma III e già assessore capitolino nella giunta Marino, Paolo Ciani di Demos. Non hanno sciolto la riserva, oltre a Gualtieri, la senatrice Monica Cirinnà e il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri di Liberare Roma. Si è invece sfilata dalla corsa la presidente del Municipio I, Sabrina Alfonsi. Intanto il tavolo di coalizione romano sta lavorando alla carta d'intenti e alle regole delle primarie che dovrebbero esser rese note a giorni. (Rer)