Spagna: per Santander nel primo trimestre 2021 utile di 1,6 miliardi di euro

- La banca spagnola Santander nel primo trimestre del 2021 ha registrato un utile di 1,6 miliardi di euro, quasi cinque volte superiore rispetto ai 331 dello stesso periodo dello scorso anno. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", la forza del mercato statunitense e la buona performance del Brasile sono le ragioni principali del miglioramento del bilancio della banca spagnola. L'attività statunitense ha contribuito per 616 milioni di euro all'utile, mentre quella brasiliana per 562 milioni di euro. Santander ha assunto un onere straordinario di 530 milioni di euro in questo trimestre per i costi di ristrutturazione previsti per l'intero anno, principalmente nel Regno Unito (293 milioni di euro) e in Portogallo (165 milioni di euro). Escludendo l'onere straordinario, l'utile ordinario tra gennaio e marzo è stato di 2.138 milioni di euro, il più elevato dal secondo trimestre del 2010. (Spm)