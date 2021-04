Cina: nove satelliti commerciali lanciati nello spazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un razzo vettore cinese Lunga Marcia-6 ha immesso nell'orbita terrestre nove satelliti commerciali. Il razzo è decollato alle 11:20 (ora di Pechino) di ieri, 27 aprile, dal centro di lancio satellitare di Taiyuan nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina. Quella di ieri è stata la 366ma missione dei razzi vettori della serie Lunga Marcia. I satelliti, inclusi Qilu-1 e Qilu-4, sono entrati nelle orbite pianificate e forniranno alla provincia dello Shandong, nella Cina orientale, servizi di telerilevamento per il territorio per l'edilizia urbana, l'agricoltura, la silvicoltura, l'energia, la prevenzione e la riduzione dei disastri. Altri satelliti a bordo del razzo verranno utilizzati per testare tecnologie nella progettazione di piattaforme satellitari e osservazione in tempo reale, acquisizione e trasmissione di dati o per offrire osservazioni di piccoli corpi celesti e altri servizi di telerilevamento. (Cip)