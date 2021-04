© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge contro omotransfobia, misoginia e abilismo è stata calendarizzata in commissione Giustizia al Senato. Lo scrive su Twitter il deputato del partito democratico Alessandro Zan, relatore della legge. "Finalmente ora può iniziare la discussione anche in questo ramo del Parlamento, per l’approvazione definitiva", ha aggiunto. (Rin)