Libia: Consiglio di Stato riceve i nomi dei candidati alle cariche sovrane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto Consiglio di Stato libico ha ricevuto ieri, martedì 27 aprile, una lettera della Camera dei rappresentanti sui nomi dei candidati alle cariche sovrane, le sette principali istituzioni del Paese tra cui figurano anche a Banca centrale e la Procura generale. Lo ha detto Mohamed Abdel Nasser, portavoce dell’organo libico che svolge le funzioni di “Senato” in Libia. Proprio oggi l'ufficio di presidenza del Consiglio di Stato terrà una riunione per discutere delle proposte del parlamento. Il presidente del parlamento libico, Aguila Saleh, ha ricevuto il verbale della commissione per vagliare i dossier dei candidati alle cariche sovrane al termine dei lavori conclusi lunedì, 26 aprile. (Lit)