Ciad: opposizione indice nuove proteste dopo le violenze di ieri

- L'opposizione del Ciad ha indetto nuove proteste di massa per la giornata di oggi per chiedere lo scioglimento del Consiglio militare di transizione (Cmt) che ha preso il potere dopo la morte del presidente Idriss Déby Itno, ucciso una settimana fa in battaglia contro i ribelli nel nord. È quanto riferisce l'emittente francofona "Rfi". La nuova mobilitazione è stata indetta dopo le violenze registrate nella giornata di ieri, con la morte confermata di almeno cinque persone nella capitale N'Djamena e nel sud del Paese. La Convenzione del Ciad per la difesa dei diritti umani (Ctddh), organizzazione non governativa riconducibile nell'orbita dell'opposizione, ha invece parlato di nove morti, di cui sette a N'Djamena e altri due a Moundou (nel Ciad meridionale), oltre a 36 feriti con dieci arresti, e si è detta "profondamente indignata dalla repressione barbara e criminale delle manifestazioni pacifiche". Di fronte alle proteste di massa le autorità del Ciad hanno interrotto le linee Internet dopo che i manifestanti hanno bruciato pneumatici e dato alle fiamme bandiere francesi. (segue) (Res)