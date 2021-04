Ciad: opposizione indice nuove proteste dopo le violenze di ieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opposizioni ciadiane hanno indetto una mobilitazione di massa per contestare l'istituzione della giunta militare, in quello che denunciano come un "colpo di stato istituzionale", e chiedere il trasferimento dl potere ad autorità civili. La giunta militare ha nominato lunedì scorso un primo ministro civile, Albert Padacke Pahimi, ma l'opposizione chiede la formazione di un governo civile completo. In un decreto firmato lunedì e letto in diretta alla radio nazionale dal portavoce del Cmt, Azem Bermandoa Agouna, il capo della giunta militare e figlio del defunto presidente Idriss Deby, Mahamat Idriss Deby Itno, ha fatto sapere che la nomina di Padacket quale capo del governo di transizione entra in vigore con la firma del decreto stesso. Già primo ministro del presidente Deby dal 2016 al 2018, il leader del Raduno nazionale per la Democrazia in Ciad- Il risveglio (Rndt-Le Réveil) si è presentato come candidato alle elezioni presidenziali dell'11 aprile, arrivando secondo con il 10,2 per cento dei voti dopo il defunto presidente (79,3 per cento). (Res)