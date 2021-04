Libia: Comitato militare 5+5 prolunga riunioni fino a domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato militare libico congiunto 5+5 libico ha deciso di prolungare fino a giovedì 29 aprile le riunioni nella città di Sirte, per completare la discussione dei dossier in sospeso: l'apertura della strada costiera tra l'est e l'ovest del paese e la partenza di forze combattenti straniere e dei mercenari dal paese. Il presidente del Consiglio presidenziale, Mohammed Menfi, e i suoi due vice, Abdullah al Lafi e Muossa al Kuni, hanno partecipato ieri alla sessione di apertura, alla presenza dell'inviato delle Nazioni Unite in Libia, Jan Kubis, nell'ambito degli sforzi per unificare le posizioni al fine di completare l'attuazione dei termini dell'accordo di cessate il fuoco firmato il 23 ottobre a Ginevra, in Svizzera. (Lit)