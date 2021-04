India: coronavirus, 360.960 nuovi casi e 3.293 decessi, oltre 200 mila vittime in totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India ha registrato 360.960 nuovi casi di coronavirus e 3.293 decessi. Il totale dei contagi è salito a 17.997.267 e quello delle vittime a 201.187. Lo riferisce il bollettino odierno del ministero della Sanità. La maggior parte delle nuove infezioni riguarda lo Stato del Maharashtra: 66.358. Seguono l’Uttar Pradesh con 32.921 e il Kerala con 32.819. In tutto il Paese ieri sono stati effettuati 1.723.912 test (282.703.789 in totale). I casi attivi sono 2.978.709, aumentati di 96.505 unità. I casi risolti sono 14.817.371, con 261.162 dichiarati guariti ieri. Il tasso di recupero è dell’82,33 per cento, mentre quello di letalità è dell’1,12 per cento. L’India è al secondo posto al mondo per contagi dopo gli Stati Uniti e al quarto posto al mondo per decessi, dopo Usa, Brasile e Messico. Il 16 gennaio è iniziata la campagna di vaccinazione e finora sono state effettuate quasi 148 milioni di somministrazioni. (Inn)