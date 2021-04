Cannabis: Dadone, serve confronto in Parlamento, non legge del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla cannabis terapeutica, "serve un confronto più che una legge". Lo ha dichiarato la ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, ospite a "24 Mattino" su Radio 24. "Non è possibile che non si riesca ad aprire un confronto su questo tema, non capisco come mai ci sia tutto questo timore ad aprire discussione", ha sottolineato la ministra, che ha aggiunto: "Bisogna rispondere alle esigenze di chi sta soffrendo, è un dibattito parlamentare, non del governo, anche per l'uso ludico. Mi dicono che voglio aprire crisi su questo tema, non è così". Temi come quello della cannabis e del fine vita "devono essere discussi in Parlamento, non nel governo. La sede giusta è il Parlamento", ha concluso Dadone. (Rin)