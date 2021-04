Russia: "Vedomosti", fornitori e punti vendita riportano potenziale aumento prezzo cereali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fornitori e gestori di punti vendita di generi alimentari in Russia hanno segnalato il potenziale aumento dei prezzi dei cereali. È quanto riferisce il quotidiano russo “Vedomosti”, secondo cui nella catena di negozi Verny i fornitori a febbraio hanno segnalato un aumento dei prezzi di acquisto dei cereali del 7,5-15 per cento a partire da marzo e aprile. Komandor, il più grande rivenditore al dettaglio della Siberia orientale, ha riferito di aver ricevuto proposte per aumentare il prezzo del grano saraceno del 10-15 per cento, mentre per il miglio e i fiocchi d'avena il rincaro sarebbe del 3-5 per cento. La catena alimentare Krasniij Yar (che opera nel territorio di Krasnojarsk e Chakassia) ha fatto sapere che i prezzi di acquisto dei cereali hanno una "tendenza al rialzo costante". Dmitrij Vostrikov, direttore esecutivo di Rusprodsojuz, ha detto a “Vedomosti” che i prezzi del grano saraceno sono aumentati del 10 per cento, mentre per gli altri cereali la situazione è stabile. (segue) (Rum)