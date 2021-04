Russia: "Vedomosti", fornitori e punti vendita riportano potenziale aumento prezzo cereali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Industria e del Commercio ha chiesto alle catene di vendita al dettaglio informazioni dettagliate sulla dinamica del costo di produzione, riportano due fonti del quotidiano. Il rappresentante del ministero ha chiarito che non c'è stata alcuna richiesta "separatamente per i prezzi dei cereali" e che il ministero monitora settimanalmente il costo dei prodotti ritenuti socialmente importanti. Il ministero dell'Agricoltura ha riferito che prevede di bilanciare l'offerta aumentando la superficie di terreni coltivati per le principali colture cerealicole nel 2021. Inoltre, il ministero sta preparando misure per prevenire l'aumento dei prezzi del grano saraceno. (Rum)