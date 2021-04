Sardegna: pranzo "proibito" di Sardara, la procura di Cagliari indaga 5 commensali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inchiesta della procura della Repubblica di Cagliari sul pranzo "proibito" di Sardara interrotto dall'intervento della Guardia di Finanza è a una prima svolta: cinque persone, infatti, risultano iscritte nel registro degli indagati. Le ipotesi di reato per quattro di loro sono quelle di peculato, per l'utilizzo dell'auto blu di servizio con autista utilizzata per recarsi al luogo del convivio e di omissione di atti d'ufficio per una quinta persona perché non avrebbe attivato i controlli sulle norme anti-assembramento dopo aver verificato che al ristorante delle Nuove Terme di Sardara era stato allestito un banchetto. La svolta arriva dopo una settimana di interrogatori di testimoni fra coloro che avevano partecipato al pranzo, disposti dal Procuratore della Repubblica, Maria Alessandra Pelagatti e dal suo sostituto Giangiacomo Pilia. I quattro indagati per peculato sono il colonnello Mario Granari, comandante del 151esimo reggimento della Brigata sassari, il suo vice, tenente colonnello Mario Piras, il direttore generale di forestas, Giuliano Patteri, il manager dell'Aou di Cagliari, Giorgio Sorrentino. Il colonnello Granari è indagato per peculato e tentata truffa militare dalla Procura Militare di Roma. Per omissione di atti d'ufficio è invece sotto inchiesta il comandante del Corpo Forestale Antonio casula che, stando all'ipotesi di reato, avrebbe dovuto attivarsi per far rispettare le norme anti-assembramento previste dalle normative anti-Covid. (Rsc)