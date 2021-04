Tunisia: parlamento ratifica convenzione Ilo per la salute e la sicurezza sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia ha aderito alla Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo), a seguito della ratifica da parte dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp). Il parlamento monocamerale del Pese nordafricano ha infatti adottato ieri, 27 aprile, il testo con 158 voti a favore su 217 seggi durante una sessione plenaria tenutasi ieri al Palazzo Bardo, alla presenza del ministro degli Affari sociali, Mohamed Trabelsi. La convenzione numero 187 dell’Ilo mira a “promuovere il miglioramento continuo della sicurezza e della salute sul lavoro per prevenire le lesioni e le malattie professionali e i decessi riconducibili al lavoro attraverso l’elaborazione di una politica nazionale, di un sistema nazionale e di un programma nazionale, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative”. Ogni nazione firmataria “deve adottare misure attive per realizzare progressivamente un ambiente di lavoro sicuro e salubre attraverso un sistema nazionale e dei programmi nazionali di sicurezza e di salute sul lavoro”. Con la ratifica di ieri, sono 65 gli accordi dell'Organizzazione internazionale del lavoro firmati dalla Tunisia. (Tut)