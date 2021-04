Colombia: oggi manifestazione contro riforma tributaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati della Colombia hanno annunciato che la manifestazione contro la riforma tributaria prevista per oggi si svolgerà, nonostante l’appello a rinviare, causa Covid, giunto dal tribunale amministrativo di Cundinamarca. “La protesta è un diritto fondamentale. Stiamo esercitando il diritto a protestare, che non è subordinato a previa autorizzazione”, ha detto Francisco Maltés, presidente della Central Unitaria de Trabajadores (Cut). Ieri il tribunale amministrativo di Cundinamarca ha ordinato come misura cautelare provvisoria il rinvio delle manifestazioni fino a quando "non sarà raggiunta l'immunità di gregge con la vaccinazione”. (segue) (Mec)