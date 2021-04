Colombia: oggi manifestazione contro riforma tributaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il ministero della Salute della Colombia ha chiesto che venga rinviata la manifestazione contro la riforma tributaria, programmata per il 28 aprile, a causa dell’emergenza legata alla pandemia del nuovo coronavirus. Il direttore del dipartimento di epidemiologia, Julián Fernández Nino, ha chiesto che vengano trovate alternative allo sciopero nazionale che non implichino contatto fisico e assembramenti e di posticipare l’iniziativa a quando il livello di occupazione delle terapie intensive tornerà sotto controllo. Un monito in questo senso è arrivato anche dalla sindaca di Bogotà, Claudia Lopez, secondo cui “manifestare in questo momento è un attentato alla vita”. (segue) (Mec)