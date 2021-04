Colombia: oggi manifestazione contro riforma tributaria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati, per parte loro, hanno garantito che la manifestazione si terrà nel rispetto dei protocolli di sicurezza. “Le mobilitazioni si svolgeranno utilizzando la mascherina, garantendo il distanziamento sociale, utilizzando frequentemente alcol e saranno decentralizzate in varie regioni del Paese, per chiedere che il presidente Iván Duque ritiri immediatamente la riforma fiscale dal Congresso", ha detto Francisco Maltés, presidente della Cut. Con la riforma presentata al Congresso il governo punta a raccogliere 26,1 miliardi di pesos colombiani (circa 6 milioni di euro), l’equivalente del 2,2 per cento del Pil. Tra i punti principali, e maggiormente controversi della proposta, c’è l’allargamento della base dei contribuenti, che riduce il livello minimo a partire da quale i cittadini devono pagare la tassa sul reddito. (segue) (Mec)