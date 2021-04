Colombia: oggi manifestazione contro riforma tributaria (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Camera dei gas industriali e medici dell’Associazione nazionale degli imprenditori della Colombia (Andi), Ingrid Reyes, ha affermato che in questo momento gli impianti stanno lavorando al 105 per cento per soddisfare le richieste di ossigeno, a causa dell'aumento dei pazienti Covid nelle unità di terapia intensiva. “Stiamo lavorando 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sia nella logistica di produzione che di distribuzione nel Paese. È evidente che stanno attraversando tempi di grande difficoltà a causa della domanda sulla costa caraibica e su Antioquia”, ha detto. "Stiamo effettuando spedizioni giornaliere di un numero elevato di camion che viaggiano per due o tre giorni per raggiungere queste aree”, ha aggiunto. (segue) (Mec)