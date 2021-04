Colombia: oggi manifestazione contro riforma tributaria (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio nel dipartimento di Antioquia, nella capitale Bogotà e altre aree del Paese le autorità sanitarie hanno confermato nei giorni scorsi la presenza della variante brasiliana del nuovo coronavirus. Il governo ha decretato nuove misure restrittive a livello nazionale per contenere i contagi. Città come Medellín, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta e Bogotá manterranno il coprifuoco notturno. Nella capitale resta i vigore lo schema 4 per 3, con una quarantena totale dalla mezzanotte di giovedì alle 4 del mattino di lunedì. Coprifuoco notturno anche per 40 municipi del dipartimento Valle del Cauca. Le autorità sanitarie hanno confermato il 26 aprile 12.839 nuovi contagi e 448 nuovi decessi in 24 ore. (Mec)