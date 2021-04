Ucraina-Georgia: Lavrov, chiare distinzioni fra Donbass e Abkhazia e Ossezia del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è una differenza fra le situazioni nel Donbass, l’area orientale dell’Ucraina, e quelle di Abkhazia e Ossezia del Sud, in Georgia: gli accordi di Minsk, che dovrebbero regolare la situazione nel territorio ucraino, infatti, sono stati approvati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. È quanto affermato dal ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nella sua intervista all’agenzia di stampa “Sputnik”. "In Abkhazia e Ossezia del Sud, quando l'ex presidente georgiano Mikhail Saakashvili ordinò l'aggressione contro Tskhinvali, contro le posizioni delle forze di pace, comprese quelle russe, non c'erano accordi simili agli accordi stabiliti a Minsk. Il documento siglato dagli allora presidenti russo, Dmitrij Medvedev, e francese, Nicolas Sarkozy, non fu nemmeno firmato, fu solo discusso. Prevedeva una serie di passaggi, ma non è stato firmato dalla Georgia", ha detto Lavrov. Secondo il ministro degli Esteri russo, "dopo aver raggiunto un accordo con noi qui a Mosca, Sarkozy è volato a Tbilisi per assicurarsi il sostegno di Saakashvili a questo documento". (segue) (Rum)