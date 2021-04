Ucraina-Georgia: Lavrov, chiare distinzioni fra Donbass e Abkhazia e Ossezia del Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex capo dello Stato georgiano ha siglato questo documento, ha detto Lavrov, “ma ne ha rimosso le disposizioni chiave. Sarkozy ha cercato di presentarlo come un compromesso, ma era abbastanza comprensibile a tutti. Il documento iniziava con un preambolo: la Federazione Russa e la Repubblica francese, cercando di normalizzare la situazione in il Caucaso, suggeriscono per Georgia, Ossezia del Sud e Abkhazia quanto segue: un cessate il fuoco. Saakashvili ha cancellato l’incipit del documento e si è scoperto semplicemente che il primo punto prevede un cessate il fuoco. Da allora l'Occidente ci ha chiesto di adempiere a questi accordi", ha ricordato Lavrov. "Nel caso del Donbass, la situazione è diversa e i colloqui di 17 ore a Minsk con la partecipazione dei leader del Formato Normandia (Francia, Germania, Russia e Ucraina) hanno prodotto un risultato, che è stato approvato due giorni dopo dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite senza appendici, senza alcun dubbio sul fatto che debba essere attuato", ha detto Lavrov. (Rum)