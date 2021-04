Covid: presidente romeno Iohannis, passaporto vaccinale non sia utilizzato a fini discriminatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il passaporto vaccinale in Europa, il cosiddetto "green pass", non deve essere utilizzato a fini discriminatori o per limitare la libertà di movimento. I cittadini europei non possono essere suddivisi in due categorie, quelli che vanno in vacanza in altri Paesi e quelli che restano a casa. Lo ha detto il presidente della Romania, Klaus Iohannis in una dichiarazione. "Non sono stato riluttante all'idea di un certificato, sono stato riluttante all'idea di un passaporto discriminatorio per le vaccinazioni. Non credo si possa discriminare sulla base della vaccinazione, non si possono dividere i cittadini europei in due categorie: alcuni possono andare in vacanza e altri no. Questi diritti sono stabiliti per legge e sono garantiti per tutti", ha spiegato Iohannis secondo cui il certificato di vaccinazione europeo può essere utilizzato per scopi medici, in modo da non "essere messi in quarantena nei Paesi europei dove questo viene richiesto alle persone non vaccinate". Allo stesso tempo, il presidente ha voluto assicurare ai non vaccinati che possono viaggiare nei Paesi europei anche senza questo certificato ma a condizione che rispettino le regole di quello Stato. "Non possiamo utilizzare tali certificati per limitare, ad esempio, la libertà di movimento. Se una persona non dispone di tale certificato, non gli si può dire che non è autorizzato a viaggiare in Europa. È consentito, ma dovrà rispettare le restrizioni che sono in vigore per le persone di quello Stato. Non è l'esistenza del certificato che è problematica, ma il modo in cui lo usiamo. Usiamolo per ragioni mediche, ma non facciamo di questo strumento uno strumento di discriminazione", ha concluso Iohannis. (Rob)