Ungheria: governo firma l'accordo strategico con l'Università cinese di Fudan

- Il governo ungherese ha finalmente firmato con l'Università cinese di Fudan un accordo strategico per l'apertura a Budapest di una sede dell'ateneo. Lo riporta il quotidiano "Magyar Nemzet", che precisa che la firma è avvenuta in un incontro da remoto tra il ministro dell'Innovazione e della Tecnologia ungherese Laszlo Palkovics e il presidente dell'ateneo Xu Ningsheng. Il documento formalizza gli obiettivi dell'operazione, gli indirizzi di studio che saranno disponibili nella sede di Budapest e il sito in cui dovrà sorgere. L'accordo afferma che l'Università di Fudan andrà a giovamento della qualità dell'istruzione universitaria in Ungheria perché aumenterà la competizione e porterà nel Paese l'attività di professori di primissimo livello. L'istituto rilascerà titoli di studio di indirizzo economico, umanistico, sociale, scientifico, ingegneristico e medico. (segue) (Vap)