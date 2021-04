Ungheria: governo firma l'accordo strategico con l'Università cinese di Fudan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Palkovics è stato incaricato dal governo di Budapest per la conclusione del contratto con l'università cinese di Fudan. Il ministro è già responsabile dell'esecutivo per la creazione di una cittadella studentesca a Budapest. Già a dicembre era stato lui a firmare con il presidente dell'ateneo, Xu Ningsheng, un memorandum in merito. L'Ungheria ospiterà una sede dell'Università Fudan che dovrebbe aprire a Budapest nel 2024. Basato nella città di Shanghai, si tratta del primo ateneo cinese ad aprire una sede nel territorio dell'Unione europea. Fudan occupa il 34mo posto nella classifica QS World University Rankings e conta 4.500 docenti e oltre 30 mila studenti. La presenza dell'università cinese, secondo il ministro, avrà un ruolo significativo nell'internazionalizzazione dell'istruzione ungherese, nella promozione degli investimenti cinesi nel Paese centro-europeo e nel fondare centri di ricerca e sviluppo di compagnie cinesi in Ungheria. (Vap)