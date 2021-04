Covid: Fp Cgil Roma e Lazio, bene rafforzamento piano vaccinale per personale penitenziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo le continue rivendicazioni portate avanti dalla Fp Cgil Roma Lazio, non per ultimo il sit-in di protesta organizzato venerdì scorso, dinanzi il carcere di Regina Coeli, il piano vaccinale è stato rinforzato e continuerà a favore di tutti i poliziotti penitenziari e del personale delle Funzioni Centrali, anche per coloro che prestano servizio nelle sedi extra moenia", così Stefano Branchi, Fp Cgil Roma e Lazio, esprimendo soddisfazione per l'attenzione dimostrata dai vertici nazionali e regionali dell'Amministrazione Penitenziaria. "Durante questa settimana – prosegue Branchi - la vaccino-profilassi continuerà presso l'hub di Fiumicino, interessando i lavoratori e lavoratrici della Polizia Penitenziaria in servizio presso gli Istituti e i servizi della Regione Lazio. Le carceri sono ambienti vulnerabili e con palesi difficoltà che, dato il quadro epidemiologico ancora evidente, potrebbero compromettere l'incolumità fisica di operatori e utenti, con ricadute negative sull'intera collettività". (segue) (Com)