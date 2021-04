Covid: Fp Cgil Roma e Lazio, bene rafforzamento piano vaccinale per personale penitenziario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aver alzato il livello della protesta ha portato a un positivo risultato in termini di maggiore sensibilità e attenzione alla giusta tutela della salute dei lavoratori. Oltre alla prosecuzione del piano vaccinale, è necessario che si vada avanti con ulteriori e costanti attività di monitoraggio su sicurezza e condizioni di lavoro nei plessi, tese ad arginare l'epidemia. Continueremo a tenere alta l'attenzione su ogni aspetto, che lega le pregresse criticità dovute alle croniche carenze di organico, per cui è fondamentale prevedere immissioni straordinarie a compensazione dello squilibrio tra minor personale in servizio e maggior numero di detenuti (un quadro comune a tutte le strutture laziali), ai maggiori rischi dovuti all'emergenza pandemica. Come sempre faremo la nostra parte a tutela dei lavoratori, dei servizi e delle condizioni di vita e lavoro all'interno del sistema penitenziario", conclude il sindacalista. (Com)