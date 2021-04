Germania-Slovacchia: colloqui telefonico tra i presidenti su Covid-19 e incitamento all'odio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente slovacca Zuzana Caputova e l'omologo tedesco Franz-Walter Steinmeier hanno avuto un colloquio telefonico. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Tasr". Il capo dello Stato slovacco ha ringraziato Steinmeier dell'aiuto assicurato dalla Germania alla Slovacchia durante la pandemia di coronavirus e in particolare del ricovero di pazienti slovacchi gravemente malati in ospedali tedeschi. Caputova era anche interessata dall'esperienza tedesca nella lotta all'incitamento all'odio su internet. "E' un argomento su cui il presidente Steinmeier è attivo da tempo e che sta diventando sempre più importante, anche alla luce dell'influenza dei social media", ha detto la presidente. "Abbiamo parlato anche di quanto sta accadendo nei nostri Paesi. La Germania affronterà le elezioni parlamentari in autunno e credo che le nostre relazioni si intensificheranno dopo questo appuntamento elettorale. Stiamo inoltre preparando un incontro per quest'anno", ha concluso Caputova. (Vap)