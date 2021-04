Brexit: Parlamento Ue ratifica accordo che entra in vigore in modo permanente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo ha ratificato a larga maggioranza l'accordo che stabilisce le regole delle future relazioni Ue-Regno Unito e in questo modo l'accordo entra in vigore in modo permanente prima della sua scadenza il 30 aprile 2021. La decisione di approvazione è stata adottata con 660 voti a favore, 5 contro e 32 astensioni, mentre la risoluzione politica di accompagnamento, che presenta la valutazione e le aspettative del Parlamento, è passata con 578 voti, 51 contro e 68 astensioni. Lo si apprende dal Parlamento europeo che ha ricordato che, il 24 dicembre 2020, i negoziatori Ue e del Regno Unito avevano trovato la quadra sull'accordo commerciale e di cooperazione che stabilisce i termini della futura cooperazione Ue-Regno Unito. Per ridurre al minimo le perturbazioni, l'accordo è stato applicato provvisoriamente dal primo gennaio 2021. Il consenso del Parlamento è necessario affinché l'accordo entri in vigore in modo permanente, prima della sua scadenza il 30 aprile 2021. (segue) (Beb)