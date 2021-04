Taiwan: Ipac chiede l'inclusione di Taipei nell'Assemblea mondiale della sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alleanza interparlamentare sulla Cina (Ipac) ha lanciato una campagna per chiedere l'ammissione di Taiwan all'Assemblea mondiale della sanità (Wha) che si terrà il mese prossimo, avvertendo che la continua esclusione dell'Isola crea "una falla pericolosa" nella rete sanitaria globale. L'appello dell'Ipac, presentato tramite un video su Twitter, coinvolge 15 legislatori di 12 legislature in Europa, Nord America e Australia. Nel video, i parlamentari esprimono apprezzamento per la risposta di Taiwan alla pandemia di coronavirus, per le donazioni mediche dell'Isola e il suo sostegno alle iniziative sanitarie globali. Nonostante ciò, afferma l'Ipac, Pechino "ha continuato a politicizzare" la salute globale bloccando la partecipazione di Taiwan alla Wha, "privando il mondo della competenza medica di Taiwan". "È ora di lasciare che Taiwan ci aiuti", conclude il video, mentre esorta le persone a mostrare il loro sostegno sui social media utilizzando l'hashtag #LetTaiwanHelp. Il lancio della campagna da parte del gruppo arriva quando l'organo decisionale dell'Oms si prepara a tenere la sua 74ma riunione annuale a Ginevra, in Svizzera, dal 24 maggio al primo giugno. (Cip)