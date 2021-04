Serbia-Kosovo: fonti stampa, "non paper" franco-tedesco per accordo finale entro febbraio 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il riconoscimento reciproco tra Serbia e Kosovo in conformità con il diritto internazionale, l'attuazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba nel nord del Kosovo come organo di autogoverno e uno status speciale per le chiese serbo-ortodosse. Questi i passaggi principali di un "non paper" (documento non ufficiale) che avrebbero preparato Germania e Francia come iniziativa congiunta per riprendere il dialogo tra Belgrado e Pristina e raggiungere un accordo finale. Lo riporta oggi il quotidiano kosovaro "Koha Ditore" che afferma di avere visionato il documento che sarebbe stato confermato da diversi diplomatici stranieri. Nel documento si sottolinea che il dialogo per la normalizzazione delle relazioni tra le due parti sarà condotto sulla base del mandato della risoluzioni delle Nazioni Unite e nell'ambito della guida del dialogo da parte dell'Ue. "Il raggiungimento di un tale accordo tra le due parti è di importanza strategica per l'Unione europea. Entrambe le parti saranno guidate dagli obiettivi e dai principi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite", si leggerebbe nel "non paper".