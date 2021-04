Serbia-Kosovo: fonti stampa, "non paper" franco-tedesco per accordo finale entro febbraio 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'accordo legalmente vincolante dovrebbe garantire l'istituzione di una nuova relazione in Kosovo e nelle relazioni tra Belgrado e Pristina. Le parti si rispetteranno reciprocamente come Stati indipendenti, sovrani ed eguali entro i loro confini e confini internazionali", si leggerebbe ancora. Secondo il testo le due parti dovranno promuovere "la fiducia reciproca, la buona volontà e la tolleranza e coopereranno per promuovere la pace, la stabilità e lo sviluppo nella regione", riporta il quotidiano aggiungendo come condizioni l'attuazione della "Comunità dei comuni serbi come struttura di autogoverno dei comuni con una popolazione a maggioranza serba in Kosovo", come previsto dall'accordo di Bruxelles del 2013 negoziato e concluso dai governi di Belgrado e Pristina. (segue) (Alt)