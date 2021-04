Balcani: Dipartimento di Stato Usa, "inutili speculazioni" su cambiamenti dei confini (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le idee relative alle modifiche dei confini nei Balcani occidentali sono molto pericolose, ha spiegato la ministra degli Esteri kosovara, Donika Gervalla, lo scorso 13 aprile in conferenza stampa insieme all'omologo macedone Bujar Osmani in visita a Pristina. Gervalla ha ricordato che nel 2018 si sono cercate soluzioni alle questioni aperte tra Kosovo e Serbia tramite "scambi di territori e divisioni dei Paesi lungo linee etniche". "Per noi questo è molto chiaro, ovvero che quanto contenuto in questi documenti, a prescindere da chi possono essere gli autori, non è un opzione", ha dichiarato la ministra degli Esteri kosovara in riferimento al "non paper" presentato nei giorni scorsi alle istituzioni Ue secondo fonti stampa slovene. Secondo la ministra, con tali scenari si rischierebbe di far ripiombare la regione dei Balcani in un nuovo conflitto assolutamente non necessario. Anche la presidente kosovara Vjosa Osmani, dopo l'incontro odierno con il ministro degli Esteri macedone, ha rimarcato che per il Kosovo le modifiche ai confini nei Balcani sono discorsi inammissibili. (segue) (Alt)