Kosovo-Serbia: ambasciatore tedesco Rohde, "non paper" su dialogo è "fake news" (3)

- Inoltre, prosegue il documento, Belgrado e Pristina dovranno concordare sulla creazione del "distretto autonomo del Kosovo settentrionale come un'unica unità amministrativa di autogoverno regionale in Kosovo che ha il diritto di emanare leggi" in diversi campo. Nel documento si fa riferimento infine al riconoscimento di uno status speciale per le chiese serbo-ortodosse in Kosovo per garantire la loro "attività senza ostacoli". Le parti istituiranno inoltre una zona economica a Mitrovica come catalizzatore dello sviluppo economico su entrambi i lati del confine e in linea con il concetto di regioni europee. "Il processo dovrebbe concludersi entro la fine di febbraio 2022", afferma il documento. (Seb)