- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha parlato al telefono con il primo ministro del Kosovo Albin Kurti congratulandosi con lui "per il suo forte mandato di rafforzare lo stato di diritto in Kosovo". "Attendo con impazienza di lavorare insieme e di far avanzare il dialogo Belgrado-Pristina", ha scritto Michel su Twitter. (Beb)