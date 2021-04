Kosovo: presidente Osmani a "El Pais", mie priorità giustizia e integrazione euro-atlantica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato raggiunto alle elezioni in Kosovo è solo "un punto di partenza per avere una voce molto più forte per affrontare i problemi quotidiani delle donne". Lo ha affermato, in un'intervista al quotidiano spagnolo "El Pais", la nuova presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, la seconda donna a ricoprire questa carica dopo Atifete Jahjaga (2011-2016) da quanto nel 2008 Pristina ha dichiarato unilateralmente l'indipendenza dall'allora Serbia e Montenegro e ora riconosciuta da circa la metà dei membri delle Nazioni Unite. Osmani ha assicurato che le sue priorità saranno la giustizia, la lotta contro la disoccupazione, soprattutto giovanile e femminile, l'integrazione nell'Ue e nella Nato, e un crescente riconoscimento internazionale del suo Paese. "Da quando sono stata eletta, sono la presidente di tutti i kosovari", ha affermato Osmani. (segue) (Spm)