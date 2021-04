Kosovo: presidente Osmani a "El Pais", mie priorità giustizia e integrazione euro-atlantica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente kosovara ha ricordato la ferita ancora aperte del conflitto con la Serbia. "Stiamo ancora aspettando che si penta, chieda scusa e faccia giustizia per i crimini che ha commesso in Kosovo e in altre parti della regione, attraverso le guerre che ha condotto durante il regime di Milosevic, che era un regime genocida", ha attaccato Osmani, aggiungendo "che noi eravamo le vittime e loro gli aggressori". In merito ad una possibile assonanza tra il caso kosovaro ed i movimenti indipendentisti in Spagna, Osmani ha sottolineato che la Spagna è "costruita sul principio dell'unità dello Stato, che è estremamente importante per noi". (Spm)