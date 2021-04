Speciale difesa: Armenia, ministero Difesa, non parteciperemo a esercitazioni Nato Defender Europe 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Armenia non prevede di partecipare alle esercitazioni della Nato Defender Europe 2021. E' quanto riportato sul sito web del ministero della Difesa del Paese caucasico. "Nonostante le spiegazioni ufficiali fornite in precedenza, in risposta alle inchieste che continuano ad arrivare dai media, ribadiamo ancora una volta che il ministero della Difesa armeno non prevede la partecipazione di unità delle Forze armate armene alle esercitazioni Nato Defender Europe 21", si legge in una nota. La Nato dovrebbe tenere le più grandi manovre difensive in Europa dalla Guerra fredda fra maggio e giugno. Come riferito in precedenza, i Paesi alleati metteranno in atto manovre di vario genere nell'Europa orientale e nei Paesi baltici. A differenza degli anni precedenti, nel 2021, un'attenzione particolare non sarà rivolta all'Europa orientale, ma a quella sudorientale. Attività di addestramento sono previste in Montenegro, Kosovo e Albania con la partecipazione di personale militare locale. Le esercitazioni di difesa aerea si terranno in Bulgaria e Romania, mentre l'Ungheria fungerà da retroguardia. (Rum)