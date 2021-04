Kosovo-Serbia: ambasciata francese a Pristina, Parigi e Berlino non sono fonti del "non paper" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giornale kosovaro afferma di avere visionato il documento che sarebbe stato confermato tra l'altro da diversi diplomatici stranieri. Nel "non paper" si sottolinea che il dialogo per la normalizzazione delle relazioni tra le due parti sarà condotto sulla base del mandato della risoluzioni delle Nazioni Unite e nell'ambito della guida del dialogo da parte dell'Ue. "Il raggiungimento di un tale accordo tra le due parti è di importanza strategica per l'Unione europea. Entrambe le parti saranno guidate dagli obiettivi e dai principi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite", si leggerebbe nel "non paper". L'accordo legalmente vincolante dovrebbe garantire l'istituzione di una nuova relazione in Kosovo e nelle relazioni tra Belgrado e Pristina. Le parti si rispetteranno reciprocamente come Stati indipendenti, "sovrani ed eguali entro i loro confini e confini internazionali", si leggerebbe ancora. Secondo il testo le due parti dovranno promuovere "la fiducia reciproca, la buona volontà e la tolleranza e coopereranno per promuovere la pace, la stabilità e lo sviluppo nella regione", riporta il quotidiano aggiungendo come condizioni l'attuazione della "Comunità dei municipi a maggioranza serba come struttura di autogoverno dei comuni con una popolazione a maggioranza serba in Kosovo", come previsto dall'accordo di Bruxelles del 2013 negoziato e concluso dai governi di Belgrado e Pristina. (segue) (Alt)