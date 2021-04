Italia-Serbia: colloquio in videoconferenza tra ministra Interno Lamorgese e omologo Vulin (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Vulin ha infine illustrato all'omologa italiana la posizione della Serbia contro un eventuale ingresso del Kosovo nell'Interpol. I ministri di Serbia e Italia, conclude la nota di Belgrado, hanno infine espresso l'aspettativa di incontrarsi presto a Belgrado o a Roma, non appena la situazione epidemiologica lo consentirà. L'ambasciatore d'Italia a Belgrado, Carlo Lo Cascio, ha commentato per "Agenzia Nova" il colloquio odierno tra i due ministri dell'Interno, osservando che la conversazione si colloca nel più ampio quadro degli eccellenti rapporti tra Italia e Serbia. L'incontro, ha proseguito Lo Cascio, testimonia il desiderio da parte serba di trarre esempio dall'expertise italiana nella gestione dei flussi migratori, per poter affrontare il fenomeno sulla "rotta balcanica", e l'analoga disponibilità da parte italiana di assistere la Serbia in questo campo. (Seb)