Mozambico: Saipem, allo stato impossibile aggiornare scenario business per progetto Gnl

- In data 26 aprile 2021, Total ha dichiarato la “forza maggiore” sul progetto Mozambique Lng, considerando l’evoluzione della situazione di sicurezza nel nord della provincia di Cabo Delgado in Mozambico: data la recente sospensione di attività decisa da Total, sono in corso valutazioni in stretta cooperazione con il cliente per preservare il valore del progetto. Lo scrive Saipem in occasione dei risultati al 31 marzo 2020 pubblicati oggi. In attesa di ulteriori istruzioni e del risultato delle verifiche in corso tra le parti, si legge in una nota, Saipem non è allo stato nelle condizioni di valutare gli impatti finanziari per il 2021 e conseguentemente di confermare o aggiornare lo scenario di business presentato al mercato il 25 febbraio 2021. Il mercato verrà tempestivamente aggiornato quando la situazione sarà sufficientemente chiara e l’azienda sarà in grado di determinare gli impatti. (Com)